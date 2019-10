Twee vrienden winnen jackpot van 1,4 miljoen euro in casino Eindhoven

Hoop voor Kobanê in Wereldwin­kel Eindhoven

7:15 EINDHOVEN - In de Wereldwinkel in Eindhoven is zaterdag een Wereldmarkt gehouden. Daar presenteerden organisaties zich die op een of andere manier een bijdrage leveren aan global goals. Naast een expositie en een Remake-show was er speciale aandacht voor de plaats Kobanê in Syrië.