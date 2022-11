Uitbreiding Spilcentrum Strijp-Dorp: basisschool straks bijna twee keer zo groot

EINDHOVEN – De gemeente Eindhoven gaat het Spilcentrum in Strijp-dorp fors uitbreiden. De Salto-basisschool in het complex wordt bijna dubbel zo groot: het gaat van 8 naar 16 klaslokalen.

De uitbreiding start begin 2023. De gemeente heeft 2 miljoen Euro voor de uitbreiding gereserveerd. Het huidige schoolgebouw werd pas in 2014 gebouwd maar is na acht jaar al veel te klein. Zo’n 75 leerlingen van de groepen 7 en 8 zijn al verhuisd naar een tijdelijke locatie aan de Koenraadlaan.

Met de komst van veel jonge gezinnen naar de wijk Strijp-R krijgt de school de komende jaren een grote toestroom van nieuwe leerlingen te verwerken. Dat geldt niet alleen voor de basisschoolklassen, maar ook voor de kinderopvang van Partou.

In het gebouw aan de Apeldoornstraat zitten momenteel 200 kinderen. Na de uitbreiding is er plaats voor bijna 400 kinderen. Bij de bouw wordt rekening gehouden met nóg eens een uitbreiding met twee extra klaslokalen in de toekomst. Wellicht nodig omdat er aan de Elstof op Strijp-R nog eens 144 woningen bijkomen in de nabijheid. Die woningen worden in de loop van volgend jaar opgeleverd en daarna is wijk wel zo goed als voltooid.

Uitbreiding

In het huidige Spilcentrum zijn SALTO basisschool Strijp-Dorp, Partou kinderopvang, GGD en de gemeente Eindhoven gehuisvest. De school beschikt over acht leslokalen, de kinderopvang over vier peutergroepen en twee BSO-groepen. De GGD Brabant-Zuidoost heeft er drie spreekkamers en de gemeente over een gymzaal.

Na de uitbreiding en interne verbouwing beschikt de school over zestien leslokalen, de kinderopvang over zes peutergroepen en twee BSO-groepen. De GGD gaat naar vijf spreekkamers en de gemeente blijft bij één gymzaal. ,,Als de nieuwbouw eind 2024 klaar is, gaat de gemeente de begane grond van het huidige Spilcentrum ook verbouwen. Dit ten behoeve van de school en de GGD”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Buitenruimte

Directeur Nick van Leent van basisschool Strijp-Dorp is enthousiast over de op handen zijnde uitbreiding van zijn school. ,,Als de nieuwe locatie gerealiseerd is krijgen alle leerlingen uit deze omgeving weer les op één locatie.”

De nieuwbouw wordt gerealiseerd op de groenstrook naast het bestaande gebouw, aan de rand van het Urban Sports Park en op een deel van de huidige speelplaats. Als eind 2024 de nieuwbouw klaar is wordt ook de buitenruimte opnieuw ingericht.