Uiterst gevaarlijke fentanyl gevonden in schuurtje Eindhoven: ‘Kleine hoeveelheid kan al dodelijk zijn’

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). Het is voor zover bekend de eerste keer dat zo’n grote hoeveelheid van deze stof is gevonden in Nederland. De werking is vergelijkbaar met de werking van morfine maar dan 80 tot 100 keer sterker. Het wordt gebruikt in de medische wereld als verdovingsmiddel en pijnstiller en het werkt bij inademing, opname door mond en aanraking met de huis, aldus het OM.