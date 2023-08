Uitgaansgeweld. Binnen een maand twee keer betrapt: ‘Hij wilde de telefoon niet teruggeven’

PSV houdt Lang uit de basis tegen Sturm Graz: Bosz wijst twee andere basisspe­lers aan

PSV speelt dinsdagavond in Graz met twee andere spelers aan de aftrap dan de afgelopen weken. Noa Lang en Isaac Babadi zitten dit keer niet in het basisteam. Lang wordt uit voorzorg aan de kant gehouden, zodat hij fit blijft voor de rest van de wedstrijden in deze maand. Babadi is op sportieve gronden even naar de kant gegaan, maar kan waarschijnlijk wel invallen.