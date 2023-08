Natalya boos over klachten opvang Oekraïners: ‘Als je huis is verwoest, ben je blij met hoe je hier wordt opgevangen’

HELMOND – Klachten over de strenge regels voor Oekraïners in de Helmondse opvang? Als je werkt, kinderen moet opvoeden en Nederlands leert, heb je niet eens tijd om te klagen, zeggen drie bewoners van de opvang in de oude ‘Knip’. En daar is ook geen reden voor: ,,Het is hier fantastisch.”