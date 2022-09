Van mogelijke prijsopdrijving van medische apparatuur tot te duur betaalde tv’s; in deze zaken is Philips nog verwikkeld

Nacht van Strijp-S past niet binnen de regels, en dus stemt de gemeente Eindhoven niet toe: ‘Ongeloof­lijk’

EINDHOVEN - De gemeente heeft de organisatie van de Nacht van Strijp-S per brief gemeld dat het evenement niet kan doorgaan. Althans, niet volgens de normale regels. Voor organisator Jan Buys blijven nu twee opties over: een streep door het evenement, of het zonder vergunning doorzetten.

27 augustus