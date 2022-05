Vandaag een lichte training met de bewoners van woonzorgcentrum Peppelrode

Gekoesterd door een mild zonnetje staat de groep bewoners, ieder in een rolstoel, bij de ingang van Peppelrode klaar voor de start. Een enkeling kan zelf rijden met behulp van een joystick, achter de anderen staan vrijwilligers. De meesten zijn lid van Eindhoven Atletiek. Daar ligt ook het initiatief voor de wandeling, vertelt trainer Henri van Limpt. ,,Tijdens corona hebben we sokken verkocht om de clubkas te spekken. Dat heeft 800 euro opgeleverd. Daarvoor wilden we iets terugdoen. Na een oproep hadden we onder onze leden een hoop vrijwilligers, anderen meldden zich aan via de app Next Door en ook zes statushouders zijn er vandaag bij.”

Op dreef

Via de ds Th. Fliednerstraat loopt de stoet naar het fietspad langs de Orpheuslaan. Theo de Brouwer fietst nog graag en rijdt ook auto, vertelt hij. ,,Maar ik heb me gestoten, dus lopen gaat nu even niet zo goed.” Zijn rolstoel wordt geduwd door Brigitte Moolenaar, recreant hardloopster. Ze maakt De Brouwer attent op de paarden in de wei en op de bloeiende bloemen in de middenberm van de weg. Dan raakt hij ook op dreef. Hij heeft belangstelling voor de grote bomen in het park rondom de Karpendonkse Plas. ,,Die lijkt wel honderd jaar oud!” Verderop ziet hij links bloeiende rododendrons, rechts mensen bij een zelfgemaakte barbecue naast een picknickbank langs het water en weer links een pad dat hem mooi lijkt.

Moolenaar kent de route omdat ze er vaak trainde toen de atletiekbaan in onderhoud was. ,,Dadelijk komen we langs de ganzen die nu misschien wel kleintjes hebben”, zegt ze. Dat klopt en bij toerbeurt kijken de ouderen vanachter een hekje naar het kleine grut in het water.

Ruggelings

Via de drukke Insulindelaan komen ze uit bij de zuidelijke ingang van het sportpark, waar ze nog een rondje op de baan maken, tegen de richting in. Op het veld waar die avond de hoogspringers ruggelings over de lat zullen gaan, worden ze ontvangen met koffie en thee en mogen ze kiezen uit vijf soorten vlaai. De meesten eten zelf, sommigen worden geholpen.

Maria de Jong woonde zestig jaar in Veldhoven. Ze ziet nauwelijks nog iets en lijdt aan beenmergkanker. Ze heeft pijn en is snel moe. ,,Mijn kinderen vonden dat ik niet meer zelfstandig kon wonen, maar waar ik nu zit vind ik het net een gevangenis. Ik heb weinig afleiding en kom zelden buiten. Maar nu voel ik de zon en praat ik met een buitenlander hier achter me.” Die buitenlander is Zakaria Sultani. Drie jaar geleden kwam hij vanuit Afghanistan naar Nederland. Via het Refugee Team werkt hij een middag per week als vrijwilliger bij FC Eindhoven. Dat team had hem ook gevraagd om vandaag een rolstoel te duwen. Hij wil graag iets terugdoen voor de hulp die hij heeft gehad en het is goed om de taal te leren spreken, zegt hij.

Later is de zon verstopt achter een dik wolkendek. Van Limpt bekijkt hoe ze allemaal druk met elkaar in gesprek zijn. ,,En, ben je tevreden?” vraagt een van de vrijwilligers. ,,Pas als iedereen weer veilig terug is”, antwoordt hij.