Vandalen vernielen woning en auto's in Eindhovense wijk

Fellenoord­tun­nel in Eindhoven hangt vol voeten: fotografen op de knieën voor project Walk the Walk

EINDHOVEN - ,,De opdracht was pittig, vooral omdat er heel veel níet mocht. Geen kleur, alleen voeten, allemaal dezelfde kant op. En toch is er heel veel variatie.” Met deze woorden opende CKE-docent Roberto Bogers de expo Walk the Walk bij de Fellenoord-tunnel.

18 juni