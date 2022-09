VDL wil zelfbewust technisch talent kweken: Triple T Academy van start in Eindhoven

Nog geen sponsor voor Publieks­prijs Eindhoven Cultuur­prijs

EINDHOVEN - Het is nog onzeker of de winnaar van de Publieksprijs van de Eindhoven Cultuurprijs, die op 10 oktober wordt uitgereikt, ook een geldbedrag in ontvangst kan nemen. De Stichting Cultuur Eindhoven heeft nog geen sponsor kunnen vinden die de 7.500 euro aan prijzengeld wil bijdragen.

19 september