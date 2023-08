Vechtersbazen knokten met de politie, maar zitten nu bedeesd in rechtbank

Geurbe­strij­der voldoet aan alle eisen, maar toch krijgt Stiphoutse Chinees dwangsom­men na klachten buurt: ‘Voelt als pesten’

DEN BOSCH/HELMOND – Stankoverlast van het koken leverde Chinees restaurant New Garden in Helmond voor 3000 euro aan dwangsommen op. De eigenaar betwist of ze terecht zijn; hij heeft zwart-op-wit dat de nieuwe ontgeuringsinstallatie voldoet.