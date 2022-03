Veel belangstelling voor houten huurwoningen in Schuttersbosch: 400 reacties in paar dagen tijd

Creativi­teit van Piet Hein Eek zien we niet terug op het bord in zijn restaurant in Eindhoven

EINDHOVEN - Designwinkel, galerie, werkplaats; in het Lobby Restaurant van ontwerper Piet Hein Eek in Eindhoven is genoeg creativiteit te zien. Behalve op het bord. Score: 6.

17 maart