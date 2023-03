Veel betrokkenen verrast door Eindhovense zorgplannen: ‘Dit is zo gedoemd te mislukken’

Helmond Sport stelt teleur in Doetinchem: scoren is en blijft hét probleem

Helmond Sport heeft maandagavond de tweede nederlaag onder het bewind van Bob Peeters geleden; op De Vijverberg was De Graafschap met 2-0 te sterk. Een resultaat zat er nooit echt in voor de minst scorende ploeg van de Keuken Kampioen Divisie, in Doetinchem was het té weinig.