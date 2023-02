Veel ouders van leerlingen en docenten niet blij met besluit CKE Eindhoven om te stoppen met individueel muziekonderwijs

Eerste gay popquiz in Helmond, mét dragqueen, goed bezocht: ‘Gezellig ook, die bierdrin­ken­de hetero’s’

HELMOND - In Helmond vond zondagmiddag de eerste Gay Popquiz plaats, onder leiding van dragqueen Crow. De popzaal in De Cacaofabriek zat goed vol. ,,Goed om te merken, we werden hier laatst in de stad nog uitgescholden.”