Veel ranja, ijsjes en fruit bij het Kinder Vakantie Spektakel

EINDHOVEN - Tientallen lachende kinderen genieten van het Kinder Vakantie Spektakel in de Achtse Barrier deze week. En dat is precies de bedoeling van de drie dagen vol sport en spel, schuimparty en een ‘crea-ochtend’.

Het is warm, heel warm op het grasveld om de hoek bij het jongerencentrum De Mortel in de wijk Achtste Barrier in Woensel-Noord. Donderdag, tijdens de laatste dag van het Kinder Vakantie Spektakel (KVS), is op het veld een parcours uitgezet met sportieve activiteiten.

Kinderen gaan het duel aan op het speelkussen met het gladiatoren spel. Wie slaat zijn tegenstander het eerst van zijn plateau af? Na vijftien minuten gaat de fluit en dan is het doorschuiven naar het volgende onderdeel. Opgesloten zitten in de grote plastic tijdens het bubbelvoetbal is toch wel heel heet vandaag. Maar gelukkig staan de ranja, ijsjes en fruit klaar. En zorgt het natte sponzen-trefbal voor de nodige verkoeling.

Zwembrilletjes

Adriana (11) en Alisha (11) lopen met zwembrilletjes rond die zijn afgeplakt met dikke tape. Hun teamgenoten moeten de meiden, die niks zien, door een mijnenveld manoeuvreren van pionnetjes en emmers. Wie een mijn raakt is af. De vriendinnen genieten, het is hun eerste keer dat ze meedoen met het KVS.

Drie dagen, op maandag, woensdag en donderdag in de laatste vakantieweek, is er een gevarieerd programma. Adriana: ,,Maandag was de schuimparty heel leuk. Lachen dat je helemaal onder het schuim zit en het er bijna niet afkrijgt.” ,,Maar”, zegt Adriana: ,,Het kampvuur gisteravond was ook leuk.”

Skippyrups

De vrienden Timo (10) en Niels (10) en hun team hebben het zwaar bij de Skippyrups. Op een langwerpige skippybal gaat het erom wie als eerste met zijn team, al slalommend, terug is bij de start. Gemakkelijk is het niet. De beentjes van sommige kinderen zijn zo kort dat ze amper de grond raken. Maar niet getreurd, lukt het niet springend, dan maar de skippy-buis tillend over het parcours dragen.

De opzet van het KVS is dit jaar anders dan anders. Even zag het er naar uit dat de kinderen in de wijk zonder spektakel de vakantie zouden afsluiten. Meer dan veertig jaar organiseerde Open Kinder Activiteiten (OKA) Achtse Barrier een hele vakantieweek met een programma van ’s morgens tot ’s avonds. Door een gebrek aan genoeg vrijwilligers voor vijf dagen heeft de organisatie de stekker eruit moeten trekken.

Teleurgesteld

Wijkbewoner Vanessa Nijman was teleurgesteld en liet het er niet bij zitten. ,,Het is verbazingwekkend dat in deze wijk zoveel kinderen wonen en zo weinig ouders zich als vrijwilliger aanbieden.” In plaats van te klagen, heeft ze actie ondernomen. Samen met Dynamo Jeugdwerk is er nu een driedaags programma gemaakt met minder vrijwilligers. Per dag zijn een aantal activiteiten. Kinderen betalen per onderdeel en kunnen zo kiezen waar ze aan mee willen doen. Tussen de middag wordt thuis een boterham gegeten.

,,In samenwerking met OKA is er toch nog iets moois neergezet. Zij denken en draaien mee. Ik ben blij dat we het hebben opgepakt. Het was stressvol, want het was kort dag. In een paar weken tijd hebben we een programma gemaakt. Maar het brengt veel positiviteit. Het is het waard geweest als je de blije gezichten van de kinderen ziet”, aldus Bilal Achenteh, jongerenwerker Dynamo.

Quote In samenwer­king met OKA is er toch nog iets moois neergezet Bilal Achenteh