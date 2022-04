Veel vechtpartijen en laveloze jongeren op Stratumseind: 'Alsof we jongeren na lockdown weer moeten opvoeden’

Voordat corona de Eindhovense horecawereld platlegde, telde de politie per weekend acht tot twaalf aanhoudingen in het uitgaan. Sinds het einde van de lockdown werd een paar weekenden achter elkaar de twintig aangetikt. „Vooral op zaterdagavonden is het heel onrustig en heb je te maken met veel vechtpartijen”, zegt Albert van de Wetering, politiechef van het district Eindhoven.