Veel werk aan de winkel bij PSV, met vraagstukken over de spelersgroep, staf, talenten én raad van commissarissen

Eindhoven ontsnapt aan drama met daklozen in afgebrand Philip­spand, waar 20 à 30 personen zaten

EINDHOVEN - Dat er zaterdag geen slachtoffers zijn gevallen bij de enorme brand in het voormalige Philipspand in Eindhoven is een geluk bij een ongeluk. Volgens directeur Thijs Eradus van Springplank 040 had het heel anders kunnen aflopen als de brand in de nacht of op een koude dag was uitgebroken.