Verbouwing Eindhovens café Altstadt vol verrassingen: ‘We wisten dat het oud was, maar uit de 16de eeuw?’

EINDHOVEN - Met kleedruimtes, een nieuwe toiletgroep en een vaste trap naar boven zal café Altstadt op het Statumseind in Eindhoven na een klein halfjaar in september weer openen. Zoals het er nu uitziet, want de verbouwing zat vol verrassingen.