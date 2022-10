Verdachten ontvoering kind zwaarder gestraft in hoger beroep

DEN BOSCH/EINDHOVEN – Joao da S. (47) en zijn neef Joao C. (34) hebben van het gerechtshof in Den Bosch hogere straffen gekregen in het hoger beroep dat was aangespannen tegen hen. De twee zouden vier jaar geleden de zoon van S. naar Spanje hebben ontvoerd. De cel hoeven ze echter niet meer in.