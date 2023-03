Verdediger én strafcornerspecialist Gijs van Merriënboer van Oranje-Rood: ‘Er is geen ruimte meer voor fouten’

Turkse Eindhovena­ren trakteren als dank voor alle steun: ‘Ik kreeg tranen van zoveel mensen die iets willen doen om te helpen’

EINDHOVEN - De Turkse gemeenschap in Eindhoven voelt zich ‘geliefd’ door de massale steun voor Giro 555. De nationale actie heeft bijna 110 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Om de gulle gevers te bedanken trakteerden Turkse Eindhovenaren zaterdag op drie plekken in de stad.