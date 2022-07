‘De buurvrouw is aardiger nu ik Nederlands spreek’; steeds meer vraag naar taal- en computer­les bij Eindhoven­se bieb

EINDHOVEN - Het aantal buitenlanders in Eindhoven is de laatste jaren snel gegroeid en dat merken ze ook bij de bibliotheek De vraag naar taallessen is gigantisch. Door de toenemende vergrijzing is er ook een flinke wachtlijst voor een computercursus bij de bieb.

16 juli