Verhoor zonder advocaat leidt tot vrijspraak Ajax-fan voor gooien vuurwerk in Philips Stadion

Alerte agent springt achter balie vandaan om telefoon­dief te pakken in Eindhoven

13:09 EINDHOVEN - Dat er tijdens drukke dagen als Koningsnacht -en dag veel mobiele telefoons worden gestolen, moge duidelijk zijn. Afgelopen weekend was het ook raak in Eindhoven, maar gelukkig had een alerte agent baliedienst en heeft hij tijdens het opnemen van aangiftes maar liefst vier verdachten opgespoord. Bij de laatste was hij zelf achter het bureau weggesprongen om de vermeende dief te pakken.