Verhuurder draait niet op voor schade aan trein die bierfiets aanreed

De NS en haar verzekeringsmaatschappij wilden een schadevergoeding van 172.936,62 euro voor het beschadigde treinstel dat in botsing kwam met de bierfiets. De bierfiets werd in april 2015 door een voetbalvereniging uit Nuenen gehuurd om hun kampioenschap te vieren. Diezelfde dag werd de bierfiets op een bewaakte spoorwegovergang in Eindhoven aangereden door een trein van de NS. Een speler van het voetbalelftal kwam daarbij om het leven.

Drinken is toegestaan

In de wet is vastgelegd dat een fiets niet breder mag zijn dan 1,5 meter. De bierfiets bleek, na onderzoek van de politie, ongeveer 2,10 meter breed te zijn. Dit betekent echter nog niet dat de verhuurder aansprakelijk is richting de NS. Volgens de rechtbank blijkt uit niets dat de breedte van de bierfiets de directe oorzaak is geweest van de aanrijding. Datzelfde geldt ook voor het veronderstelde alcoholgebruik van de gebruikers van de bierfiets: uit niets is gebleken dat de aanrijding is veroorzaakt door alcoholgebruik. De toedracht van de aanrijding is, ondanks uitgebreid politieonderzoek, onduidelijk gebleven.