Verkeersregelaar in Eindhoven aangereden: 'Opeens gaf hij vol gas en daar stond ík'

De Achtseweg Zuid was gisteren tijdelijk eenrichtingsverkeer vanwege het festival Foodstock. De verkeersregelaars moesten verkeer dat de andere kant op wilde, tegenhouden. De man weigerde dat en bedreigde de vrouw mondeling. ,,Dat gebeurt hier heel vaak. Dan mogen ze dingen niet die ze wel willen, dat is het probleem", vertelt slachtoffer Cora Molenbroek uit Eindhoven. ,,Ook deze meneer vond dat hij de andere kant op moest rijden. Ik zei dat hij terug moest. Toen stapte hij uit de auto, weer erin, weer eruit, weer erin. En opeens gaf hij vol gas en daar stond ík. Het lukt normaal wel om weg te springen, maar nu had ik geen ruimte. Hij reed mij aan boven de knieën. Daarna achteruit en toen ging hij ervan door", aldus de vrouw die voor UCS Events werkt. ,,We worden vaak uitgekafferd, daar moet je mee leren leven. Maar hier kan ik niks mee, dit is verschrikkelijk."

Opgelapt

Molenbroek schrok toen ze zag dat hij weer terugkwam. ,,Maar toen hield de politie hem meteen aan, gelukkig. Ik ga maar uit van het goede, dat hij dacht ik rij terug om te kijken hoe het met die mevrouw is", vertelt de Eindhovense vrij nuchter en rustig, twee uur nadat ze omver werd gereden. Ze is ter plaatse door ambulancebroeders opgelapt. Ze heeft vermoedelijk haar linker knieband verrekt en een kapotte achillespees. ,,Ik heb een collega die ook is aangereden; hij is al drie maanden thuis. Ik denk dat ik ook wel even in de lappenmand zit."