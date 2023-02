Verkooprecord voor Eindhovense elektronenmicroscoop: meer dan 100 verkocht

UWV-kan­toor in Eindhoven tijdelijk ontruimd vanwege rook in liftmachi­ne­ka­mer

EINDHOVEN - De brandweer is dinsdagochtend uitgerukt naar het kantoor van UWV aan de Pastoor Petersstraat in Eindhoven vanwege rookontwikkeling in een liftmachinekamer van het pand.

