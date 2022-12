Verlichting in orde of met een ‘thuiskomertje’ naar huis? Politie controleert bij Eindhovense school

EINDHOVEN - Het is even schrikken als je de politiefuik inrijdt op de vroege maandagmorgen als je bij school aankomt. Het is tijd voor de Fietslichtcampagne van SintLucas. Wijkagenten controleren of de fietsverlichting van de studenten werkt

‘Basisschoolvibes’ krijgt student Djille Hoek ervan. ,,Dit deden ze op de lagere school ook. Ze controleerden heel je fiets. Was er iets kapot dan kreeg je een kaartje aan het stuur.” Djille heeft vandaag ook een kaartje aan het stuur. Achterlamp kapot. ,,Het is goed dat ze het doen hoor. Laatst heb ik nog een boete gehad, omdat ik mijn lamp niet aanhad.”

Voor de vijfde keer

De studenten van de creatieve opleiding SintLucas op de Torenallee in Eindhoven vinden het een goede zaak dat school alweer voor de vijfde keer een actie houdt. Voor de meeste is het toch een verrassing. Sanna van Gerwen had echter haar vader al gevraagd om haar verlichting te repareren, helaas niet op tijd. ,,Ik wist dat de actie deze maand zou komen.”

Ook zij mag haar fiets in de wachtrij plaatsen. Twee conciërges van school staan namelijk paraat om de lampen te repareren. Wat in de meeste gevallen betekent de batterijen vervangen.

Quote Het zijn veelal oudere fietsen die kapot zijn, maar die zijn relatief makkelijk te maken Mitch van der Hoeven, wijkagent

Tien plus

Student Jules Custers krijgt een tien plus van wijkagent Jamie Nicholls. Zijn verlichting is helemaal in orde en hij heeft zelfs kerstverlichting om zijn frame hangen. ,,Dan ben ik alvast in de kerstsfeer”, zegt hij lachend. ,,Het is goed dat ze het doen. Af en toe zie je mensen zonder licht en dan denk ik: Hé doe je licht aan, ik zie je bijna niet. Het is veiliger.’’

Wijkagenten Mitch van der Hoeven en Nicholls en twee agenten in opleiding willen samen met de school een stukje bewustwording kweken bij de studenten. ,,De verkeerssituaties in Eindhoven kunnen gevaar opleveren. Het wordt drukker op de weg en de fietspaden. Zeker met slecht zicht en duisternis is goede verlichting noodzakelijk”, aldus Van der Hoeven.

Thuiskomertje

,,De studenten schrikken even als ze de politie zien, maar ze reageren positief. Bij kapotte lampen krijgen ze een ‘thuiskomertje’. Een tijdelijk te gebruiken lampje om naar huis te fietsen en de verlichting te repareren”, vertelt aspirant politiekundige Tessa van Bergenhenegouwen.

,,Het zijn veelal oudere fietsen die kapot zijn, maar die zijn relatief makkelijk te maken. De nieuwere hebben automatische verlichting. Maar is daar de verlichting van kapot is het lastig repareren”, zegt Van der Hoeven.

Docent Sjors Troost laten weten dat 254 leerlingen en docenten op de fiets naar school gekomen. ,,Hiervan hebben er 28 een label gekregen. Dus ongeveer 11 procent minder ten opzichte van de 14 procent vorig jaar. Het was een geslaagde actie!”