Veroordeelde ‘gokmiljonairs’ uit onder meer Best en Geldrop moeten 24 miljoen euro betalen

Cheque voor Veldhoven­se zwemclub ’t Zeepaardje

VELDHOVEN - Zwemclub ’t Zeepaardje is verblijd met een cheque van 892,40 euro. Het bedrag is de opbrengst van het kerstconcert dat het Veldhovens Mannenkoor en Chant’Oers op 18 december in de Willibrorduskerk gaven.

13:34