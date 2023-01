Vertessen wil voor verhuur gaan, PSV lijkt mee te willen werken en kijkt nog naar meerdere opties voor versterking

Cel- en taakstraf voor Eindho­venaar (41) die als ‘model­lenscout’ vrouwen geld afhandig maakte

EINDHOVEN - Een 41-jarige man uit Eindhoven krijgt een taakstraf van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden voor oplichterij. De man deed zich voor als modellenscout en wist vrouwen via sociale media over te halen geld naar hem over te maken voor opdrachten en fotoshoots.

