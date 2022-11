Vertraging en uitwijkende vluchten Eindhoven Airport door dichte mist

Luck Be A Lady: Wat wens jij voor vrouwen in deze wereld?

Met ijsbrekers als ‘Wat wens jij voor vrouwen in deze wereld?’ en ‘Wat zou jij veranderd willen zien?’ kunnen vrouwen met elkaar in gesprek gaan tijdens ‘Luck Be A Lady’ in jongerencentrum Dynamo Eindhoven. Een dag vol activiteiten in het teken van het vrouw-zijn.

27 november