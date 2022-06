Vervallen ‘paardenstallen’ als kleedkamers en Erwin Koeman als trouw lid: VV Acht bestaat 75 jaar

Slimme woning in gebouw Next op Strijp-S in Eindhoven: afwasmachi­ne bepaalt zelf wanneer de vaat doen het goedkoop­ste is

EINDHOVEN - Een afwasmachine die zelf bepaalt hoe laat de vaat het beste gedaan kan worden. Het is een van de apparaten die huurders in gebouw Next op Strijp-S in Eindhoven moeten helpen om energie te besparen.

28 juni