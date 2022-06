Vervangen gevel woontoren Regent in Eindhoven kost zeven miljoen, maar wie moet dat betalen?

‘Grote fouten gemaakt bij bouw van woontoren De Regent’, stelt onderzoeks­bu­reau in Eindhoven

EINDHOVEN - ,,De Regent had nooit zo gebouwd mogen worden. Er zijn grote fouten gemaakt.” Dat harde oordeel velt gespecialiseerd ingenieursbureau Krekon over de problemen met het metselwerk van de woontoren in Eindhoven. Juridisch moet een schadeclaim tegen bouwer Pennings/BAM met dit soort bewijs dan ook goed mogelijk zijn, zeggen juristen.

14 december