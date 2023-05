Verwarde man loopt met mes en grote stok bij winkelcentrum Woensel, politie lost twee waarschuwingsschoten

Kun je té voorzich­tig zijn om privacy te beschermen?

Privacy. Het is een groot goed tegenwoordig. In dit digitale tijdperk ligt je complete leven op straat voordat je het weet. Is het niet omdat er een slimme wizzkid zich in computersystemen weet te wurmen, dan geven we het zelf wel weg via websites, bonuskaarten en spaaracties. Onze gegevens zijn een goudmijn voor bedrijven en anderen.