Verzet tegen Eindhovens museum Vonk blijft groot, spanning stijgt nu definitief besluit nadert

Sinter­klaas­work­shop in de Heuvel: Nog even een chocolade­let­ter of speculaas­pop scoren

EINDHOVEN - Chocoladeletters versieren is veruit de favoriet bij de sinterklaasworkshops in het overdekte winkelcentrum Heuvel in Eindhoven. Zondag was de laatste mogelijkheid om te knutselen in de Sinterklaas Stadsstudio.

4 december