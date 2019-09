Via tattoo’s jagen op criminele pooiers: ‘Ze brandmerken hun slachtoffers’

Soms is het een streepjescode, soms initialen van de pooier: geregeld dragen slachtoffers van gedwongen prostitutie tatoeages van de mannen die hen uitbuiten. Politie zou daar meer gebruik van moeten maken bij het opsporen en tegengaan van mensenhandel. Daarvoor pleitte Janine Janssen, lector Veiligheid bij Avans Hogeschool en hoofd onderzoeker bij het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld van de Nationale Politie, gisteren op de bijeenkomst ‘Samen Tegen Mensenhandel’ in Eindhoven.



Tatoeages zijn, in combinatie met de plek op het lichaam en de huidskleur, nagenoeg uniek. Daarom worden ze ook vaak gebruikt bij het identificeren van mensen, zoals bij slachtoffers van MH17. Ze vertellen vaak ook iets over de drager, dus ook als dit een crimineel is. In gevangenissen in Amerika en Rusland is daar veel onderzoek naar gedaan, zegt Janssen: „Elke bende heeft haar eigen tatoeages. Die zeggen ook iets over je rang of over je wapenfeiten, bijvoorbeeld of je iemand hebt vermoord.”