Vijf kanttekeningen bij de huidige vorm van PSV, dat nog lang niet op Champions League-niveau zit

PSV zet samen met voetballe­gen­de Ji-Sung Park deze nieuwe alliantie in Zuid-Ko­rea op

PSV kreeg zaterdagavond bijzonder bezoek in Eindhoven: niemand minder dan voormalig speler Ji-Sung Park was in het Philips Stadion. Hij zag samen met onder meer Guus Hiddink de wedstrijd tegen Excelsior, die PSV met 4-0 won.