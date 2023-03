Vijf redenen waarom PSV nog altijd in het landskampioenschap gelooft

Scholen in Eindhoven vragen ouders uit te kijken naar goede nieuwe docenten om lerarente­kort tegen te gaan

EINDHOVEN – Wie kent er goede docenten die op het Huygens Lyceum, het Frits Philips-lyceum of het Olympia-college willen werken? Die oproep kregen ouders van leerlingen van de Eindhovense scholen in een brief.