Vijf wandelingen langs ‘veranderplekken’, voor Eindhovenaar als ‘toerist in eigen stad’

,,We willen vooral aan Eindhovenaren zelf laten zien wat er de laatste twintig jaar allemaal veranderd is in de stad", zegt Rob van Brunschot van Eindhoven in Beeld. ,,Zeker nu er corona heerste en we geen exposities konden organiseren, was dit een manier om ook de Eindhovenaar zélf bewuster naar de eigen stad te laten kijken. Want normaal valt misschien niet zo op hoe enorm groot de veranderingen zijn die zich in een rap tempo hebben voltrokken. Daarom proberen we mensen naar boven en naar onderen te laten kijken en niet alleen naar de etalages.”