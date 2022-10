Vijftig jaar Vrije School Brabant: ‘Kijken naar wat het kind nodig heeft’

Het is een volle week feest ter ere van het vijftigjarig jubileum van de Vrije School Brabant (VSB) op de Nuenenseweg in Eindhoven. Volgende week maandagochtend is de officiële opening in het bijzijn van oud-leerkrachten. Voor iedereen is er aandacht: een feestavond voor de ouders, een reünie met oud-collega’s en natuurlijk feest, percussieworkshops en poppenkastspel voor de leerlingen en leerkrachten.

In 1972 is het allemaal begonnen voor VSB. ,,Het is heel klein gestart. Een groepje fanatieke ouders zocht een vrijeschool leerkracht. Dat werd Els Göttgens”, vertelt leerkracht Adri van der Palen. ,,Zij was alles tegelijk, directeur, facilitair medewerker en coach”, vult leerkracht Esther Schuurman aan.

Meteen een enorme groei

Göttgens kreeg de taak om nieuwe leerkrachten wegwijs te maken in werkwijze van de vrije school. Deze schoolvorm volgt de levensfase van een kind en past het onderwijs daarop aan. De school maakte meteen een enorme groei door. Van der Palen: ,,VSB was de eerst in Brabant, ouders kwamen van heinde en verre.”

Begin jaren tachtig waren er twee locaties, aan de Woenselsestraat en de Nuenenseweg. Toen nog klassen 1 tot en met 12 (groep 1 tot en met 8 en een aantal jaren middelbaar onderwijs, red.). Tegenwoordig wordt op de vrije school nog altijd gesproken van klassen. Schuurman: ,,Maar twee scholen was logistiek heel lastig. In 2000 zijn de scholen daarom samengegaan en is het middelbaar onderwijs afgescheiden (Het Novalis College).”

Quote Nu zijn er richtlij­nen welke stof de kinderen moeten beheersen en die stof wordt getoetst. Dat was de eerste jaren niet, toen stond het kind meer voorop Adri van der Palen, leerkracht Vrije School Brabant

Terugkijkend op de vijftig jaar zijn er meer veranderingen geweest. Van der Palen mocht vakken als wiskunde en natuurkunde geven en werkte zonder lesmethodes. ,,Nu zijn er richtlijnen welke stof de kinderen moeten beheersen en die stof wordt getoetst. Dat was de eerste jaren niet, toen stond het kind meer voorop.”

Kunstzinnige en creatieve vakken blijven belangrijk

,,We kijken hoe we vrijeschoolonderwijs eigentijds maken. Binnen de regels onderwijs maken zoals wij willen. Kunstzinnige en creatieve vakken blijven belangrijk”, zegt Schuurman. ,,Maar we blijven een school. Kinderen moeten leren lezen en schrijven. Het gaat om de weg naar dat doel. De vrije school kijkt meer naar wat het kind nodig heeft.”

Die ervaring heeft Schuurman als leerling gehad. ,,Als kind heb ik kennisgemaakt met veel verschillende vakken. Die waardevolle ervaring wil ik als leerkracht doorgeven om zo de kinderen enthousiast te maken voor het leven.”

Van der Palen kijkt terug op veertig jaar herinneringen als leerkracht: ,,Die jaren verrijken mijn leven en zijn heel waardevol. ”