Viroloog: Coronavirus mogelijk ook met milde klachten overdraagbaar

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maant tot voorzichtigheid bij hoesten, niezen, koorts en klachten aan de luchtwegen. Dat zou kunnen duiden op besmetting met het coronavirus.



,,Maar wat we nu in Nederland zien, lijkt erop te wijzen dat vrij veel verspreiding onopgemerkt gaat’’, aldus Haagmans. ,,Dat komt nu naar boven, aan de hand van de verspreiding in Brabant, ook in ziekenhuizen. Het blijkt dat veel mensen, zelfs verplegend personeel, geïnfecteerd zijn en het virus mogelijk verspreiden, zonder dat er duidelijke klachten zijn. Het is pas tien dagen geleden begonnen in Nederland, dus we moeten nog veel data op een rij krijgen. Maar als het zo is, is het wel een probleem om het virus onder controle te krijgen.”