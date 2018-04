Vleesfraudeur Willy Selten (48) overvallen en mishandeld

Vier tot zes overvallers drongen in de nacht van vrijdag op zaterdag het huis van de vleesfraudeur binnen. Volgens de Belgische krant haalden de daders de woning volledig overhoop en bedreigden ze het echtpaar.



Na aankomst van de politie moest de vrouw van Selten, die volledig in shock was, naar het ziekenhuis. Selten zelf bleef ongedeerd en heeft ondertussen een verklaring afgelegd aan de politie.



Volgens hem spraken de overvallers Nederlands. Of het bekenden uit het vleesmilieu waren, is nog niet duidelijk, maar volgens de Vlaamse krant 'heeft het er alle schijn van'.



De gestolen Mercedes is later teruggevonden in Eindhoven.