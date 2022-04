Vliegende start voor Oekraïense school in Eindhoven, maandag eerste schooldag voor 130 kinderen

Troost en saamhorig­heid in vol Muziekge­bouw bij concert voor de vrede in Oekraïne: ‘Dit is wat we nodig hebben’

Voor het eerst in ruim twee jaar zat het Muziekgebouw zaterdagavond in Eindhoven vol. Nog maar net bekomen van de coronapandemie stonden 1100 bezoekers van een benefietconcert stil bij het oorlogsleed in Oekraïne. Maar ook om te doneren voor Giro 555. ,,Heb ik toch iets kunnen doen, ook al is het een druppel op de gloeiende plaat.”

27 maart