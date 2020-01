Vliegtuigen Eindhoven Airport weer de lucht in nadat 300 reizigers noodgedwongen overnachtten op luchthaven

De eerste vluchten die donderdag vertrekken, zijn die naar Stockholm en Krakau. Deze vluchten stonden gepland om 7.00 uur en zijn inmiddels vertrokken. Ook een vlucht naar Kopenhagen is inmiddels de lucht in.

Camping

Eindhoven Airport was woensdagavond veranderd in een soort camping. Overal waar plaats was, zetten vrijwilligers van het Rode Kruis, marechaussees en medewerkers van het vliegveld veldbedden neer om gestrande reizigers een slaapplaats te bieden.

Dat is eigenlijk een verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen, als vluchten door - in dit geval - de mist uitvallen. Op Nieuwjaarsdag werd er maar mondjesmaat gevlogen van of naar Eindhoven vanwege de mistdeken over de luchthaven. Maar bij gebrek aan hotelbedden rond nieuwjaar hakte Eindhoven Airport woensdagavond de knoop door. Het calamiteitenprotocol werd in werking gesteld en zoals afgesproken in een convenant rukte het Rode Kruis 450 bedden aan. De rest van de passagiers van een tiental vluchten had een andere slaapplaats gevonden, in een hotel of bij familie of vrienden.

,,De kinderen vinden het leuk. Het is voor hen een soort avontuur, inderdaad, zoals kamperen", zei vader Bancarz. ,,Maar wij doen dit liever niet nog eens", zei hij met een blik op zijn vrouw die hem met de drie kinderen bezoekt met Kerstmis in Eindhoven waar hij woont en werkt. ,,Op de heenreis moesten ze al een nacht wachten omdat er iets mis was met het vliegtuig en dan nu weer die mist.” Nu vliegt hij met zijn gezin terug naar Polen.

Even later trekken hij en zijn vrouw en kinderen naar de geïmproviseerde ‘familiekamer’ in het Businesscentrum van Eindhoven Airport. De rest van de gestrande reizigers heeft een veldbed toegewezen gekregen in een grote zaal of op de gang. ,,En we breiden het al naar gelang de behoefte verder uit", zegt persvoorlichter Gijs Vrenken van de luchthaven, maar nu even als manusje van alles werkzaam op ‘camping Eindhoven Airport’.

Het vliegveld vond het nodig om zijn verantwoordelijkheid te nemen, vertelt Vrenken. Omdat het de luchtvaartmaatschappijen niet lukte om voldoende overnachtingsplekken te organiseren. Hotels zitten dezer dagen vol en vervoer naar elders is ook moeilijk te regelen. ,,Dus hebben wij volgens vaste afspraak het Rode Kruis ingeschakeld, om reizigers in ieder geval een slaapplekje te bieden. Ook blijft de terminal en de catering de nacht open", aldus Frenken.

Felix van Poll van het Rode Kruis, district Zuidoost-Brabant, regelde de 450 bedden bij het centrale magazijn van de organisatie en acht regionale vrijwilligers. Die delen nu de bedden, dekens én een verzorgingssetje uit. ,,Met daarin wat broodnodig is om tanden te poetsen en te douchen. Voor de kleintjes hebben we zelfs wat knuffels geregeld", aldus Van Poll. Zijn club heeft wel de nodige ervaring. Een à twee keer per jaar wordt het Rode Kruis ingeschakeld. Soms blijven de bedden ongebruikt. Maar op deze eerste dag van het nieuwe jaar niet.

Onder de gestrande reizigers zijn veel Oost-Europeanen omdat de vluchten ook die kant op gingen. Nederlandse reizigers hebben zelf oplossingen gezocht, zijn teruggegaan naar huis of naar familie. De familie Wotynczuk uit Lublin in Polen kwam er op het vliegveld pas achter dat er niet gevlogen werd. ,,Alle hotels zijn vol, dus dit", terwijl hij naar het veldbed wijst, ,,is in ieder geval een plek om te slapen. We waren bang dat we op de vloer moesten slapen, dus dit is een aangename verrassing. Hier hebben we alles, dekens en verzorging”, aldus Wotynczuk die met moeder, vrouw en kind zijn schoonzus bezocht. En morgen weer naar Polen? ,,We zullen zien wat de mist doet”, hield hij een slag om de arm.

