Vliegverkeer Eindhoven Airport weer op gang, hele ochtend chaos door ziekmelding

Volgens woordvoerster van Eindhoven Airport, Judith de Roy, zullen er nog de hele dag vertragingen zijn. ,,Dat kan niet anders als het verkeer de hele ochtend stil ligt. Daar hebben we de hele dag last van.”

Ongeveer 1400 reizigers wachten op hun vlucht. Het is erg druk in de vertrekhal van de luchthaven. Er zouden geen mensen meer naar binnen mogen. Hen wordt aangeraden een plekje in de schaduw te zoeken.

De Roy laat ook weten dat de drukte gespreid is. ,,We geven mensen die als eerste gaan vliegen voorrang. Anderen raden we aan niet naar binnen te komen. De security check is inmiddels gesloten. Dit om te voorkomen dat het achter de check te druk wordt. De mensen die binnen zijn worden door extra personeel naar rustigere plekken geleid. Ook spreken zij mensen aan die zich niet aan de coronaregels houden.”

Volledig scherm Grote drukte op Eindhoven Airport in verband met problemen Airtraffic control © DCI Media

Niet gemakkelijk verkeersleider vervangen

Een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht bevestigt dat het capaciteitsprobleem door ziekte komt. ,,Het is niet zo gemakkelijk om een luchtverkeersleider te vervangen, omdat niet iedereen bevoegd is voor elk gebied.”

Zestien vluchten konden niet vertrekken vanaf Eindhoven Airport. De passagiers van drie vluchten zijn met bussen naar andere vliegvelden gebracht: één bus naar Maastricht Aachen Airport, en één bus naar vliegveld Niederrhein in het Duitse Weeze. Een aantal vluchten dat moet landen is ook uitgeweken naar deze luchthavens of is vertraagd.

De storing betreft de vluchten van en naar Sofia, Boekarest, Girona, Boedapest, Katowice, Sevilla, Rome, Belgrado, Skopje, Alicante, Faro, Dublin, Lissabon, Wroclaw, Palma, Barcelona, Napels, Varna, Heraklion, Rhodos.

Door drukte zouden mensen zich niet meer houden aan de coronaregels. Van anderhalve meter afstand zou geen sprake meer zijn.

Volledig scherm Storing op Eindhoven Airport zorgt voor chaos. © Rico Vogels/fotopersburo Bert Jansen

Volledig scherm Grote drukte op Eindhoven Airport in verband met problemen Airtraffic control © DCI Media

De militaire verkeersleiding regelt het vliegverkeer op Eindhoven Airport en Vliegbasis Eindhoven. Personeelstekorten bij de militaire luchtverkeersleiding op Schiphol veroorzaken problemen bij Eindhoven Airport. In de verkeerstoren op Eindhoven Airport werken mensen van Defensie, omdat de Vliegbasis Eindhoven een militair vliegveld is met civiel medegebruik. Bij de militaire luchtverkeersleiding op Schiphol worden bij personeelstekort militairen ingezet die ook in Eindhoven werken. De afwikkeling van Eindhovens vliegverkeer moet door militairen gebeuren en mag niet door civiele luchtverkeersleiders worden overgenomen.

Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. In december vorig jaar waren er ook vluchten vertraagd omdat Defensie niet genoeg luchtverkeersleiders had.

Volledig scherm Storing op Eindhoven Airport zorgt voor chaos. © Rico Vogels/fotopersburo Bert Jansen

Volledig scherm Grote drukte op Eindhoven Airport in verband met problemen Airtraffic control © DCI Media

Volledig scherm Geen vliegverkeer op Eindhoven Airport. © fotopersburo Bert Jansen/Rico Vogels

Volledig scherm Geen vliegverkeer op Eindhoven Airport. © fotopersburo Bert Jansen/Rico Vogels

