Vloog Eef Kamerbeek hier over de horden in Eindhoven? Wat is het verhaal achter deze foto uit 1956?

Een foto gemaakt bij PSV Atletiek in augustus 1956. Zien we hier Eef Kamerbeek over de horden vliegen en zo niet, wie doen er dan wel mee aan deze wedstrijd ruim 65 jaar geleden?

Volledig scherm Een model van modehuis Van de Heuvel? En waarom voor het woonhuis van Notaris Lauwers in Eindhoven? © Frans van Mierlo

En dan de foto van twee weken geleden. Een charmante dame loopt hier de voortuin uit van een villa aan de Doctor Schaepmanlaan in Eindhoven. Waarschijnlijk voor een fotoreportage want het gaat in ieder geval niet om de toenmalige bewoonster van het huis. Zoals op het naambordje bij de poort al te lezen is, woonde daar notaris Jan Lauwers met zijn gezin.

Wie de dame op de foto is, die vraag blijft onbeantwoord. Over notaris Lauwers komen we wel meer te weten. Zo laat Piet Hertogs weten dat zijn vrouw Henny er in de periode 1954 tot 1959 dienstmeisje voor dag en nacht was. ,,Ze hielp in het huishouden, kookte en zorgde voor de kinderen en de hond.”

Vrij in de avonden

Zelf heeft Henny Hertogs goede herinneringen aan haar voormalige werkgever. ,,Ze hebben altijd goed voor me gezorgd. Ik had er een eigen kamer en had vrij in de avonden en een deel van het weekend.”

Piet Hertogs kwam er toen hij verkering kreeg met zijn Henny ook geregeld over de vloer. ,,Bijna iedere avond. Ze had er alles voor zichzelf. Een kamer met zelfs een eigen douche. Blijven slapen zat er natuurlijk niet in maar dat kon ook niet. Ik was in dienst bij de luchtmacht in Eindhoven en moest om middernacht terug zijn op de kazerne.”

Schotse collie

,,Uiteindelijk is mijn vrouw gestopt als dienstmeisje toen we trouwden. We kregen nog een hele stapel cadeau's mee en ook de Schotse collie Maud mocht met ons mee. Die was gekocht voor de kinderen maar Henny liet het beestje natuurlijk altijd uit. Die was dus meer aan ons gehecht. We hebben er nog jaren plezier van gehad. Soms belde meneer Lauwers nog op als er hulp nodig was op een feestje. Dan kwam Henny weer opdraven.”

De villa aan de Doctor Schaepmanlaan was overigens het woonadres van notaris Jan Lauwers. Kantoor hield hij aan de Keizersgracht 8 in een minstens zo markante villa die ook nog steeds bestaat. Met een markant balkon met daaronder twee hertenkoppen. Een verwijzing, zo gaat het verhaal, naar brouwerij Het Hert die in 1965 tussen de Keizersgracht en de Bergstraat werd gebouwd.

Brouwerij te koop

In 1893 werd de brouwerij te koop aangeboden maar belangstelling was er blijkbaar niet. De sloop volgde een jaar later.