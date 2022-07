Vluchtelingen met valse Oekraïense papieren uit opvanglocatie in Eindhoven gezet; mogelijk handel in reisdocumenten

CDA in De Peel: ‘Kabinet belooft tegemoet te komen aan bezwaren boeren tegen stikstofbe­leid’

DEURNE - Het kabinet zou grotendeels tegemoet willen komen aan de bezwaren van boeren tegen het nieuwe stikstofbeleid. Dat is althans de indruk van de CDA-afdelingen in De Peel en Limburg. Binnen anderhalve week komt daar een brief of andersoortige reactie over, zo melden zij.

17 juli