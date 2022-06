Voetbalteam mist toernooi in Madrid door enorm lange rijen bij Eindhoven Airport, dan maar naar Luik met de auto

Brand in verzor­gings­huis Eindhoven door pannetje op het fornuis, vrouw gewond naar het ziekenhuis

EINDHOVEN - In verzorgingshuis Wilgenhof aan de Gasthuisstraat in Eindhoven woedde woensdagavond kort een brand. De brand ontstond door een pannetje op het fornuis. Hulpdiensten rukten groots uit, maar de brand bleek kleiner dan verwacht. Het vuur was snel onder controle. Wel werd een vrouw gewond naar het ziekenhuis gebracht.

