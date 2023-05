Volop lof in Engeland voor ‘intelligente’ Cody Gakpo: ‘Cody laat zijn klasse zien’

Beste dansers van de wereld komen jaar voor de Olympische Spelen naar Eindhoven voor WK breakdance

EINDHOVEN - Het Eindhovense dansgezelschap The Ruggeds organiseert op 24 en 25 juni het WK breakdance voor duo’s in het Klokgebouw in Eindhoven. Het is de kers op de taart van het Jams & Gems Festival op het Ketelhuisplein.