Voor één keer een sprankje aandacht voor de nieuwe PSV-site van @plattekar

We klagen er soms op los, op sociale media. De regering, de gemeente, het energiebedrijf, Hugo de Jonge, Gerrit Hiemstra, de NS of een willekeurige voorbijganger moet er soms aan geloven. En een heel enkele keer zelfs schrijver dezes (ja, het is nauwelijks voor te stellen, want deze man gunt verder iedereen het beste).

Rondom topvoetbal hoort een beetje katten tussen supporters en soms op journalisten er op bijvoorbeeld Twitter helemaal bij. Zolang dat binnen maatschappelijk aanvaardbare grenzen blijft, is het allemaal niet zo erg. Een enkeling gaat helaas weleens over de schreef en dan is er gelukkig nog een blokkeerknop, ook al helpt ook die niet altijd. De firma Twitter vindt namelijk dat mensen dan gewoon weer onder reacties van anderen mogen reageren op degene die ze geblokkeerd heeft.

Gemielemuis

Daarnaast verzanden discussies incidenteel in tenenkrommend of sneu gemielemuis. Gelukkig zijn er nog steeds veel meer normale en doorgaans prettige lui op sociale media te vinden dan de paar extreme lieden die denken dat alles verbaal door de beugel kan.

Verbindend initiatief

Veel voetballiefhebbers gebruiken sociale media om de rivaliteit tussen hun favoriete en minder favoriete club wat op te voeren en op de hoogte te blijven van het nieuws rond hun team. Een enkele keer is via sociale media een verbindend initiatief waar te nemen, zoals recent binnen de PSV-achterban. Niemand minder dan @plattekar, wie kent hem niet, is begonnen met een site waarop voor aanvang van elk PSV-duel de uitslag kan worden voorspeld. Op zijn site zijn daarnaast nog wat andere triviale vragen rondom wedstrijden te vinden.

Wat de winnaar verdient? Het schijnt om de eer te gaan, net zoals bij de jaarlijkse wedstrijd waarin het grootste PSV-licht aan moet springen.

Meedoen is bij ‘Twitter-Platte’ gratis, zoals dat eerder ook zo was bij een soortgelijk Twitterspel van @maat_1979. Zo'n competitie zorgt voor wat extra vermaak en inmiddels heeft het Twitterfenomeen meer dan 250 mensen aan zich weten te binnen. Of ze allemaal binnen blijven, weet hij ook niet. Maar het initiatief oogt best de moeite waard.

Voor een keertje maken we via een blogje gewoon wat reclame voor dit stukje verbinding, waarom ook niet. Iedereen kan meedoen via deze link: https://premiershipstats.com.

