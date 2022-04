Voor My Jewellery naar Eindhoven en misschien slaagt mama ook wel: ‘Heel veel keuze hier en qua prijs goed te doen’

Lintje maakt veel los bij Eindhoven­se advocaat González Pérez die toeslagen­af­fai­re aan het licht bracht: ‘Komt niet alleen mij toe’

EINDHOVEN - Advocaat Eva González Pérez draagt haar benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau op aan iedereen die haar hielp de toeslagenaffaire aan het licht te brengen. Maar ze is nog niet klaar. ,,Voor mij zijn alle prijzen als wind in de rug, zodat ik niet op zal geven.”

