Voormalig PSV'er maanden aan de kant door dezelfde ziekte die Mario Götze trof

Peesjevee-pod­cast: ‘Een beker kun je winnen, de tweede plek win je niet’

Tijdens de Peesjevee-podcast van deze week discussieert de vaste bezetting van de podcast over het belang van de KNVB-beker en de tweede plek in de eredivisie in dit seizoen. Ze komen er niet helemaal uit. Als er een keuze gemaakt zou moeten worden, lijkt PSV-supporter Mascha Prins een voorkeur te hebben voor de KNVB-beker. Al geeft ze ook aan het buitengewoon vervelend te vinden als PSV in de eredivisie onder Ajax eindigt.