Vooroordeel overboord: Dynamic Tennis wel degelijk een echte sport

,,Dynamic Tennis wordt gespeeld met een lichtgewicht ‘foambal’, formaat tennisbal”, legt Old Dutch-voorzitter Jos Vrancken uit. ,,Daardoor is het spel minder snel en kunnen jong en oud het spelen.” Het speelveld is even groot als bij badminton, de puntentelling hetzelfde als bij tafeltennis. ,,Het speciaal ontwikkeld, lichtgewicht racket heeft een kortere greep als een tennisracket. Dynamic Tennis is, zeker op niveau, een behoorlijk pittige sport.”

Groeiende populariteit

De sport heeft een eigen bond met zo’n veertig verenigingen en ruim duizend leden. Op recreatief niveau wordt het door tienduizenden steeds vaker gespeeld. Het Eindhovense Old Dutch telt dertig leden: evenveel mannen als vrouwen. Er wordt elke maandag- en donderdagmiddag gespeeld in sporthal Genderbeemd in Gestel. Alle leden zijn 55-plus. ,,Dat komt mede door het tijdstip waarop wij spelen”, denkt Vrancken. ,,Nieuwe leden, ook mensen met een beperking, zijn van harte welkom bij Old Dutch.”

Quote Na één middag meespelen gaat mijn vooroor­deel overboord

Dynamic Tennis kent de nodige vooroordelen. Het geen echte sport zijn maar een ‘bezigheid’ voor ouderen. Ik neig ook naar dat vooroordeel maar na één middag meespelen gaat het overboord. In mijn eerste (dubbel-)partij tegen twee zeventigers krijg ik alle hoeken van het speelveld te zien. Binnen tien minuten word ik ‘afgeserveerd’: 21-5 en zit ik op een bank uit te blazen. Pittiger dan je dacht, wordt er geplaagd. Maar vervolgens krijg ik van alle kanten goede tips en lukt het me meer tegenstand te bieden.

Na drie kwartier vind ik het mooi geweest en kijk naar een dubbelspel met vier ervaren spelers. Zo is één van hen, ook al over de zeventig, enkele jaren geleden nog Nederlands Kampioen geworden door een tegenstander die zijn kleinzoon had kunnen zijn, te verslaan. Het maakt nog eens duidelijk: Dynamic Tennis is wel degelijk een echte sport.

Sociaal aspect ook belangrijk

Na het sporten, drinken de leden nog iets in de kantine. ,,Dat sociale aspect neemt een belangrijke plaats in”, zegt Jeanette Evers (74). ,,Zo krijgen zieke of geblesseerde leden ook altijd een kaartje of bloemetje.” Ze is bijna twee jaar lid van Old Dutch. ,,Om fit en in beweging te blijven en tussen de mensen te zijn. Het is een leuke sport die ik iedereen kan aanraden.”

Frank Smulders was na de eerste kennismaking dertig jaar geleden ook meteen ‘verkocht’. ,,Het is een sport waar je geen speciale talenten voor nodig hebt. Met weinig risico’s voor blessures.”

Voor meer info: www.dtv-olddutch.nl.